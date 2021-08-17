Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Mesafe ve güvenlik artık sorun değil
Giriş Tarihi: 17.8.2021

Mesafe ve güvenlik artık sorun değil

Mesafe ve güvenlik artık sorun değil
ASELSAN'ın Ku-Bant Uydu Muhabere Sistemi, her koşulda, mesafe sınırı olmadan en güvenli iletişimi sağlayacak. Bu alanda dışa bağlılığı da ortadan kaldıran proje ile TSK, etkili ve güvenli bir haberleşme sistemine daha sahip olacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Ku-Bant uydu haberleşme ihtiyacının karşılanması kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında TSK Ku-Bant Uydu Muhabere Sistemi-2 Projesi Sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında kullanılacak uydu antenlerinin milli olarak tasarlanıp üretileceği taşınabilir ve gemi uydu haberleşme sistemleri sayesinde, TSK'ya sınır ötesi operasyonlarda, uydu kapsama alanı içerisindeki her türlü askeri çevresel şartta, IP tabanlı, kesintisiz ve güvenli haberleşme, emniyetli ses gibi hususlarda önemli kabiliyet kazanımlarının sağlanması hedefleniyor. Buna ek olarak, söz konusu sistemlerde mevcut olan dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması sağlanacak. Proje kapsamında, Uydu Muhabere Kontrol Merkezlerinin mevcut kapasitesinin artırımı ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması, Ana Uydu Muhabere Kontrol Merkezinde hâlihazırda bulunan ve Ku-Bant'ta çalışan uydu terminallerinin ve ilgili ekipmanlarının kullanıcı tarafından sağlanan binaya taşınması ve anten sinyallerinin aktarılması faaliyetleri de bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mesafe ve güvenlik artık sorun değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA