Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı

Görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın Türk bayrağına sarılı naaşı Levent Afet Yolal Camii'ne getirildi.





Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.





Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazına babası Ragıp ve annesi Melek Softa, abla Müberra taziyeleri kabul etti.



Törene, şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Teğmen Softa'nın cenazesi, top arabasına yerleştirildikten sonra törenle uğurlandı. Tören sırasında baba yumruklarını sıkarak anne ise el sallayarak oğlunu uğurladı. Şehit Teğmen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.