Sel evini doldurdu! 30 santimetre boşlukta 2,5 saat yaşam mücadelesi verdi

Biz misafiriz, kayınvalidem ve kayınbiraderim burada yaşıyor. Burada bulunduk, belki de burada bulunmamız onlar açısında bir mucize. Ben kendi adıma o durumdan çıktığımız için şükrediyorum. Canımızı kurtardık, can kaybı vermedik buna şükrediyorum. Malın hepsi bir şekilde yerine gelir, önemli olan biz kurtulduk ya ona şükrediyoruz" diye konuştu.

