Sel tarihi köprüyü yok etti! Kastamonu’da 500 yıllık köprü sular altında kaldı

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta toplam 77 kişinin hayatını yitirmesine sebep olan sel, birçok ilçede yerleşim yerlerinde yıkıma yol açarken, Bozkurt'ta kent merkezinde bulunan 8 katlı ölçer apartmanı tamamen yıkıldı. Bozkurt'a bağlı İlişi mahallesi de selden olumsuz etkilenen ve yıkıma uğrayan noktalardan bir tanesi. İlişi de selin etkisiyle yerleşim yerleri, dükkanlar, oyun parkları, sokaklar ve meydanlar su altında kalırken, birçok arabada İlişi Çayından yükselen sularla beraber denize sürüklendi.