Sel tarihi köprüyü yok etti! Kastamonu’da 500 yıllık köprü sular altında kaldı

Türkiye, afetlerle boğuşmaya ve yaralarını sarmaya devam ediyor. Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarının kontrole alınmasıyla birlikte 11 Ağustos günü Batı Karadeniz'de etkili olan kuvvetli yağış sonrasında Kastamonu, Bartın ve Sinop'a bağlı birçok ilçe ve ilçelere bağlı mahalleler su altında kaldı.
Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta toplam 77 kişinin hayatını yitirmesine sebep olan sel, birçok ilçede yerleşim yerlerinde yıkıma yol açarken, Bozkurt'ta kent merkezinde bulunan 8 katlı ölçer apartmanı tamamen yıkıldı. Bozkurt'a bağlı İlişi mahallesi de selden olumsuz etkilenen ve yıkıma uğrayan noktalardan bir tanesi. İlişi de selin etkisiyle yerleşim yerleri, dükkanlar, oyun parkları, sokaklar ve meydanlar su altında kalırken, birçok arabada İlişi Çayından yükselen sularla beraber denize sürüklendi.
500 YILLIK TARİHİ KÖPRÜ SEL SULARIYLA YOK OLDU
Kastamonu'nun Abana ilçesi de selden etkilenen noktalar arasında yer alırken, Abana'ya bağlı birçok mahallede su baskınları yaşandı. Su baskınları sırasında yerleşim yerlerinin yanı sıra kültürel ve tarihi önemi olan yapılar su altında kalırken, yaklaşık 500 yıllık tarihi olan Cumayanı Köprüsü sel sularına kapılarak yok oldu.
Yapıldığı dönemde bir gece ansızın inşa edildiği iddia edilen tarihi Cumayanı Köprüsü'nün yapısı, köy içerisindeki Cumayanı Çayı'nın yükselmesine ve şiddetine dayanamayarak sel sularına kapıldı. Bölgedeki birçok hükümdarlığa tanıklık eden Cumayanı Köprüsü, Kastamonu'nun çeşitli noktalarının etkilendiği sel sularında anılarıyla beraber Karadeniz'e sürüklendi.
MEZARLIK VE CAMİİ DE SULAR ALTINDA KALDI
Cumayanı Köyü'nü etkileyen sel felaketi tarihi Cumayanı Köprüsünü yok ederken, tarihi mezarlık ve camii de sular altında kaldı. Suların getirdiği tomruk ve otlarla dolan mezarlıktaki tarihi mezarlar su altında kalırken, bazı mezarlar tamamen kayboldu. Ayrıca, tarihi Cumayanı Camii de selden etkilenirken, morg dahil olmak üzere caminin birçok yeri suların etkisiyle balçık kaplandı.