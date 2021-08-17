SON DAKİKA





Bende izin tarihim geldiğinde yanlarına gidecektim. Eşimle ile bir gün öncesinde konuştuk sohbet etti. Sel oldu deyince aradım ama ulaşamadım. Oğlum her yeri aradı yarım istedi. Sonra İstanbul'dan apart topar çıkarak geldik. Arama çalışmaları devam ediyor. Evde 11 kişi vardı."