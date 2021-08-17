Son dakika: Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad’ı kabul etti

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Bakan Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ile görüştü.

"TÜRKİYE, LİBYALILARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"



İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından; iki ülke arasındaki 500 yıllık kardeşliğe vurgu yapıldı. Türkiye'nin Libya'da yabancı güç olmadığının ifade edildi ve Türkiye'nin 'Libya Libyalılarındır' anlayışı içinde Libyalıların yanında olmayı sürdüreceği belirtildi.



Bakan Akar ayrıca, Slovenya Savunma Bakanı Matej Tonin ile de bir araya geldi.