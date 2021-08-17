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Giriş Tarihi: 17.8.2021 11:25 Son Güncelleme: 17.8.2021 11:41

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası başlayan kaotik süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, tahliyelerin güvenliğin sağlanması ile yeniden başlayacağını bildirdi, tüm taraflar ile diyaloğun sürdüğünü vurguladı.

Geçtiğimiz Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban yönetimi ele geçirdi. Ülkeden kaçış başlarken, ülkeler tahliyelere başladı. Afganistanlıların panik ve korku ile havalimanına girmeleri tahliyeleri olumsuz etkiledi. Birçok ülke geçici süre ile tahliyeleri durdurma kararı aldı. Taliban'ın 'Rutin hayatınıza dönün' çağrısı ve genel af kararını duyurduğu bildirilirken, ülkede yaşanan son gelişmeleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu değerlendirdi. Çavuşoğlu, Taliban'ın şu ana kadar verdiği mesajları olumlu bulduğunu söylerken, tahliyelerin güvenliğin sağlanması ile yeniden başlayacacağını açıkladı.

"GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İLE TAHLİYELER SÜRECEK"

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Güvenlik tamamen tesis edildikten sonra tahliyeler devam edecek. Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımız değil, diğer ülkelerin vatandaşların tahliyesine de yardımcı oluyoruz. ABD ile işbirliği yapıyoruz.

"TALİBAN'IN MESAJLARINI OLUMLU KARŞILADIĞIMIZI SÖYLEMEK İSTERİM"

Biz Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan'ın istikrarı, barışı için en çok destek veren ülkelerin başındayız. Tüm konuları kendi aralarında müzakere edecekler. Geçiş dönemi nasıl olacak, bunların hepsini görüşeceğiz. Şu ana kadar Taliban'ın mesajlarını olumlu karşıladığımızı söylemek isterim.

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek
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