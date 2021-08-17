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Haberler Gündem Haberleri Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 17.8.2021 21:47 Son Güncelleme: 17.8.2021 22:07

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-22 Ağustos tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Rapora göre; İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? Yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

18 Ağustos Çarşamba

19 AĞUSTOS PERŞEMBE

20 AĞUSTOS CUMA

21 AĞUSTOS CUMARTESİ

22 AĞUSTOS PAZAR

O İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Öte yandan; Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.

Öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ın güney kesimleri ile Iğdır'ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İşte bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE 19°C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 19°C, 36°C

Az bulutlu

ERZURUM 12°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KARS 11°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 16°C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor
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