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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! İşte afet bölgesi için yapılan yardım...
Giriş Tarihi: 17.8.2021 11:17

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! İşte afet bölgesi için yapılan yardım...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! İşte afet bölgesi için yapılan yardım...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter üzerinden afet bölgesine vatandaşlar tarfından yapılan yardım miktarını açıkladı. Soylu, "Toplam destek miktarı 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316 TL oldu. Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından afet bölgesine gönderilen destekler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bakan Soylu, 425 bin 256 vatandaşı AFAD aracılığı ile maddi yardımda bulunduğunu bildirdi.

"131 MİLYON 49 BİN 316 TL"

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

425 bin 256 vatandaşımız 'Ben de varım' diyerek AFAD koordinasyonunda (17 Ağustos 8:00 itibariye) yangın ve sel bölgelerine destek için 1866'ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 3. gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316 TL oldu. Milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz.

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! İşte afet bölgesi için yapılan yardım...
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