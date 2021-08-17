BÜYÜK VE GERÇEK BİR YIKIM

Ülkelerinde bu kadar büyük bir yangınla karşılaşmadıklarını söyleyen ve Türkiye'deki yangını kolay kolay unutamayacaklarını ifade eden Borowiec, "Burada çok büyük bir tecrübe kazandık. Bu yangın çok büyüktü ve tamamen bir yıkımdı.