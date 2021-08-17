Tecavüze uğradı dehşeti anlattı! "Beni iş yerine diye ormana götürdü!"

Bir çocuk annesi Çağla T. "Tekstil atölyesinde haftalık işe girdim. K.O. ile de orada tanıştım. İş yerinin şoförlüğünü yapıyordu. Bir gün beni aradı 'İş var, gel yardım et seni alayım evden' dedi. Ben de içerde olan paramı da alırım diye kabul ettim. Beni aldı daha önce kullanmadığımız bir yola girdi. 'Burası daha yakın' dedi, oraya yöneldi. Sonra yolda bir bira aldı. Mesire alanı gibi bir yerde indirdi. Kimse yoktu, bir anda bana 'Seni çok beğeniyorum' deyip saldırdı. Ben direndim ama başaramadım. Bağırdım sesimi duyan olmadı. Cinsel saldırıda bulundu. Zorla kaçtım, ileride birkaç adam vardı. Onlar polisi aradı kurtuldum" dedi. Konuyla ilgili gözaltına alınan K.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.