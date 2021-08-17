Tecavüze uğradı dehşeti anlattı! "Beni iş yerine diye ormana götürdü!"

İzmir Konak'ta eşiyle boşanma sürecinde olan 30 yaşındaki Çağla T. çalışmak için girdiği iş yerinin şoförü tarafından işe götürülme bahanesiyle 'Burası daha kestirme' denerek götürüldüğü ormanda tecavüze uğradığını öne sürdü. Elinden zorla kurtulup çevredekilerin yanına kaçan kadın yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı.
Bir çocuk annesi Çağla T. "Tekstil atölyesinde haftalık işe girdim. K.O. ile de orada tanıştım. İş yerinin şoförlüğünü yapıyordu. Bir gün beni aradı 'İş var, gel yardım et seni alayım evden' dedi. Ben de içerde olan paramı da alırım diye kabul ettim. Beni aldı daha önce kullanmadığımız bir yola girdi. 'Burası daha yakın' dedi, oraya yöneldi. Sonra yolda bir bira aldı. Mesire alanı gibi bir yerde indirdi. Kimse yoktu, bir anda bana 'Seni çok beğeniyorum' deyip saldırdı. Ben direndim ama başaramadım. Bağırdım sesimi duyan olmadı. Cinsel saldırıda bulundu. Zorla kaçtım, ileride birkaç adam vardı. Onlar polisi aradı kurtuldum" dedi. Konuyla ilgili gözaltına alınan K.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Konak'ta geçen hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Zincir marketlerde kasiyerlik yapan ve eşiyle boşanma aşamasında olan Çağla T. bir haftalığına tekstil atölyesinde işe girdi. İş yerinin servisini kullanan K.O. ile de bu iş vesilesi ile tanıştı. Atölyeye 1 hafta gidip çalıştı. Ardından işte problem olduğunu söyleyip haftalık ücretini ödemediler.
Olay günü K.O. Çağla T.'yi arayıp "Burada az bir iş var, bu işe yardım et, içerde olan paranı da alırsın" diyerek telefon etti. Çağla T.'yi evinden alıp, işe götüreceğim diye mesire alanına götürüp orada iddiaya göre tecavüz etti. Çağla T.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan K.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
"İŞE GÖTÜRECEĞİM DEDİ ORMANA SÜRDÜ"
Olay günü yaşadığı dehşeti SABAH'a anlatan Çağla T. şöyle dedi:
Kasiyerlik işi olana kadar tekstil atölyesinde bir haftalık iş buldum. Haftalık ücret alacaktım. Ancak iş bitince paramı alamadım. Burada servis şoförü olan K.O. ile tanıştım. Olay günü beni arayıp 'Abicim burada yine iş var gel buna yardım et içerdeki paranı alırsın" dedi. Ben de kabul ettim. Konum istedi attım gelip aldı. Sonra hiç gitmediğimiz yola ters istikamete gitti. Ben ne oluyor dedim, 'Burası daha kestirme' dedi. Yol üzerinde bir bira aldı. Bana da enerji içeceği aldı. Devam ettik.
"ELİNDEN KAÇIP BENİ ONA VERMEYİN DEDİM"
Bir süre sonra yol kenarında bir mesire alanında durdu. Araçtan indik, birayı yarıya kadar içti. Sonra ben seni ilk günden beri beğeniyorum deyip saldırdı. Bana cinsel saldırıda bulundu.
Direndim ama olmadı, bağırdım. Masanın üzerinden yere düştük, o sırada kaçtım. Yakınlarda iki çalışan vardı, onlara doğru koştum. "Beni ona vermeyin" dedim. Polisi aradılar, gelip polis beni aldı. İfademi verip ondan şikayetçi oldum. Gözaltına alındı ama sonra serbest kalmış.
"DEFALARCA İNTİHARA KALKTIM"
Benden alınan örneklerin sonucuna göre tekrar gözaltına alınabilirmiş. Her türlü test yapılsın diye gerekli örnekleri verdim. O adam bana hayatı zindan etti. Defalarca intihar etmeye kalktım. Bir oğlum var beni hayata bağlayan. Ama psikolojim alt üst oldu. Uykularım yok oldu, kabus görüyorum. Yaşama hevesim kalmadı. Hele bir de bu adam serbest kalınca daha çok üzüldüm. Bu adam bana zorla tecavüz etti. Daha ne yapması lazım tutuklanması için.