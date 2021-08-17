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Giriş Tarihi: 17.8.2021 11:54 Son Güncelleme: 17.8.2021 11:56

Türkiye’den Afgan kadın yönetmene yardım eli

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Türkiye’den Afgan kadın yönetmene yardım eli

Güncel Afgan sinemasının önemli isimlerinden Sahraa Karimi, Türkiye’nin yardımıyla Afganistan’dan tahliye edildiğini açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından kuşatılmasıyla birlikte can güvenliğinden endişe eden birçok Afgan ülkeden kaçmaya çalışıyor. Afgan film yapımcısı Sahraa Karimi de başta sinema sektörü olmak üzere tüm dünyaya seslenerek yardım istemişti. Dün Türkiye'den giden Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçağı ile Türkiye'ye gelen 324 yolcu arasında ünlü yönetmen Karimi'nin de ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanarak ülkesindeki gelişmeleri dünyaya duyuran ve destek isteyen Karimi, paylaştığı twitinde Türkiye ve Ukrayna'nın, Kabil'den çıkmasına yardım ettiğini açıkladı. Kendisiyle birlikte 11 kişinin kurtarıldığını belirten genç yönetmen, hayatta ve güvende olduğunu duyurdu.

Karimi, hafta sonu boyunca binlerce kişinin Taliban'dan kaçmaya çalışırken mahsur kaldığı Kabil Havaalanı' ve bölgedeki görüntüleri paylaşarak dünyayı Afganistan'a desteğe çağırmıştı. Karimi, "Size kırık bir kalple ve güzel insanlarımı, özellikle film yapımcılarını Taliban'dan korumak için bana katılabileceğinize dair derin bir umutla yazıyorum. Bu bir insani kriz ve dünya buna karşı sessiz… Bütün sanatı yasaklayacaklar. Ben ve diğer film yapımcıları hedef listelerinde" demişti.

Afganistan'da sinema alanında doktora yapan ilk ve tek kadın olan 35 yaşındaki yönetmen ve yapımcının filmleri dünya sinemasında ses getirdi. Karimi'nin Hava, Maryam, Ayesha adlı filmi 2019'da Venedik'te gösterilmişti.

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Türkiye’den Afgan kadın yönetmene yardım eli
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