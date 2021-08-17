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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Volkan ile tam ısabet

Volkan ile tam ısabet

Ana Muharebe Tankları, VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi ile donatılacak. Hedefler, milli atış kontrol sistemleriyle gece, gündüz, durağan veya hareketli her koşulda 12’den vurulacak

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tanklar, hedeflerini milli atış kontrol sistemleriyle gece, gündüz, durağan veya hareketli her koşulda 12'den vuracak. M-60 Ana Muharebe Tankları, VOLKAN- M Atış Kontrol Sistemi ile donatılacak. Bu kapsamda ASELSAN, M-60 Tankı üzerinde VOLKAN- M testlerine başladı. Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde TSK envanterindeki M60TM tanklarının modernizasyonu devam ederken bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesi de yapılıyor. Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sisteminin hareketli tank atış testleri de başladı. M60 Ana Muhabere Tankları için geliştirilen milli Atış Kontrol Sistemi VOLKAN-M tanklara savaş koşullarında en üst seviye atış kabiliyeti kazandırıyor. Sistem sayesinde gece ve gündüz görüş, yüksek İlk Atımda Vuruşu İhtimali (İAVİ) ve durağan ya da hareketli zorlu muharebe, arazi ve hava koşullarında atış kontrol yetenekleri milli olarak kazanılıyor.
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Volkan ile tam ısabet
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