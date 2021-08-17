Volkan ile tam ısabet

Türk Silahlı Kuvvetleri
envanterindeki tanklar, hedeflerini milli atış kontrol sistemleriyle gece, gündüz, durağan veya hareketli her koşulda 12'den vuracak. M-60 Ana Muharebe Tankları, VOLKAN- M Atış Kontrol Sistemi ile donatılacak. Bu kapsamda ASELSAN
, M-60 Tankı üzerinde VOLKAN- M testlerine başladı. Savunma Sanayii Başkanlığı
himayelerinde TSK
envanterindeki M60TM tanklarının modernizasyonu devam ederken bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesi de yapılıyor. Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sisteminin hareketli tank atış testleri de başladı. M60 Ana Muhabere Tankları
için geliştirilen milli Atış Kontrol Sistemi VOLKAN-M tanklara savaş koşullarında en üst seviye atış kabiliyeti kazandırıyor. Sistem sayesinde gece ve gündüz görüş, yüksek İlk Atımda Vuruşu İhtimali (İAVİ) ve durağan ya da hareketli zorlu muharebe, arazi ve hava koşullarında atış kontrol yetenekleri milli olarak kazanılıyor.