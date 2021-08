"Yaralarımızı hep birlikte saracağız"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve beraberindeki heyet, yangınlarda etkilenen Milas İlçesindeki mahalleleri dolaştılar. Yangından etkilenen mahallere destek amacıyla çocuklar, gençler ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet Gençlik ve Spor Yatırımları konusunda çalışmalar gerçekleştirdiler.

Muğla'daki yangınlarda konaklama, afet koordinasyon merkezi, yakıt ve su ikmali gibi birçok konuda önemli görevler üstlenen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurtları, Gençlik Merkezlerini ve Spor Tesislerini ziyaret ederek çalışmalarda görev alan personellere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Yardımcısı Baydaş vermiş oldukları hizmetlerden ve özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

"CAN AZERBAYCAN"

Yurtlarda kalan Azerbaycanlı ekipleri de ziyaret eden Baydaş "Can Azerbaycan'dan Muğla'ya yardıma gelen yüzlerce gardaşımızı yurtlarımızda ziyaret ettik, gönülden teşekkür ettik, kucaklaştık. 'gardaş dara düşer de, diğer gardaş yardıma koşmaz mı?' Tek Millet İki Devlet. Var olsun Azerbaycan, Var olsun Türkiye" dedi.

Daha sonra Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bursa Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Şube Müdürleri, Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençlerle birlikte yangınlarda etkilenen mahalleleri ziyaret eden Baydaş, Pisiko-Sosyal destek amacıyla çocuklar, gençler ve vatandaşlarla bir araya geldiler. Burada çocuklarla da sohbet eden Baydaş çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

"DEVLETİMİZ BÜTÜN KURUMLARI VE İMKÂNLARIYLA SEFERBER OLDU"

Akçakaya Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Baydaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu'nun geçmiş olsun dileklerini iletti ve sözlerine şu şekilde devam etti "Evvela geçmiş olsun, şükretmemiz gereken şey Allah'a hamdolsun can kaybımız yok. Biz buraya geçmiş olsun ziyaretine geldik, bu bir taziye ziyareti de olabilirdi o yüzden şükretmemiz lazım. Çünkü kaybettiğimiz her şey yerine gelir, ama can gelmez. Bu yangınlarda devletimiz bütün kurumları ve imkânlarıyla seferber oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Allah dirliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etsin, sizlerin de sağlık sıhhatini daim etsin" dedi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"GÖNÜL GÖNÜLE DEĞİNCE, OMUZ OMUZA VERİNCE YOL MU DAYANIR"

"Gönül gönüle değince, omuz omuza verince yol mu dayanır" sözünü hatırlatan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, "Zor zamanlarda sahada olan kırmızı ve mavi yelekli gönüllü gençlerle birlikte, Milas'ta yaraları sarma çalışmalarına başlamış bulunmaktayız" dedi.

Baydaş mahalle ziyaretlerinden sonra beraberindeki heyetle birlikte Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette yangından zarar gören ilçelerde ve Muğla genelinde yapılacak Gençlik ve Spor yatırımları konusunda görüşmeler yapıldı.