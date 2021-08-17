Yerli elektroşok cihazı hayat kurtarıyor

ASELSAN
'ın, ani kalp durmalarında hastanın elektroşokla hayata döndürülmesini sağlayan Otomatik Eksternal Defibrilatörü (OED), yurt içinde ilk yardım görevlilerinin eğitimlerinde ve yurt dışında sağlık
kuruluşlarında kullanılmaya başlandı. ASELSAN, 40 yılı aşan birikimini son dönemde sağlık alanında ihtiyaç duyulan ürünlerin geliştirilmesine yönelik kullanıyor. Şirketin sağlık alanında geliştirdiği ilk ürünlerden biri OED oldu. OED cihazları ASELSAN HEARTLINE markası altında sağlık sektörünün kullanımına sunulmaya başlandı.
ASELSAN SAĞLIKTA DA VAR
ASELSAN Sağlık sektöründe "Yaşam Destek ve Tanı Sistemleri" ile "Görüntüleme Sistemleri" alanında çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda görüntüleme sistemlerinde MR cihazı geliştirilirken bu yıl sonunda mobil x-ray cihazının da tamamlanması hedefleniyor. Yaşam destek alanında OED, ventilatör (solunum cihazı) ve tanı sistemleri üzerinde yoğun faaliyetler devam ediyor. ASELSAN Heartline OED
, kalbin kan pompalama fonksiyonunu yerine getiremediği, büyük arterlerden nabız alınamadığı ve buna bağlı olarak hastada solunum ve bilinç kaybı ile gelişen ani kalp durması (kardiyopulmoner arrest) vakalarına yol açan ölümcül kalp ritmi düzensizliklerini yok ediyor. OED cihazı, olay yerine uzman sağlık görevlilerinin yardımı ulaşıncaya kadar ilk yardımcılar tarafından kullanılmak üzere özel olarak geliştirildi.