“Yüzde Yüz Yerli ve Elektrikli” yollarda

ASELSAN
ve TEMSA
iş birliğiyle geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsü Avenue EV, yola Samsun
'dan çıkıyor. ASELSAN, TEMSA ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak adımı birlikte attılar. Elektrikli otobüsler sayesinde hem ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanacak hem de Türkiye küresel pazarlarda bu alanda güçlü bir oyuncu olacak. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi İş Birliği Projesi (SİP) kapsamında geliştirilen otobüsler, 24 saat kesintisiz kullanılabiliyor. Mazot yakıtlı bir otobüsün günlük maliyeti 1500 TL'ye kadar ulaşırken arasında elektrikli otobüsün günlük maliyeti 15 TL'ye kadar düşebiliyor. Yerli olarak tasarlanan ve çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor. Yeni nesil ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum titanat batarya teknolojisine sahip otobüsler 15 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. Bu sayede 80 kilometre yol kat edebilen otobüs, duraklarda kısa süreli şarjlarla 24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyor.
İTHAL BİLEŞENLER YERLI OLDU
Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı son teknolojiyle donatıldı. Aracın elektrik motoru, çekiş eviricisi, yüksek gerilim bataryası, ana bilgisayarı, gösterge paneli gibi normalde ithal olan bileşenler ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanıp üretildi. Bu kapsamda Avenue EV, otomotiv sektöründe Türkiye'de yerlilik oranı en yüksek araç olarak dikkati çekiyor.