Ağrı’dan Diyarbakır’a ‘Beyaz Yürüyüş’ başlıyor

Yaklaşık 2 yıldır Diyarbakır'da PKK terör örgütüne karşı baş kaldıran ve Diyarbakır Annelerine destek için Ağrılı Kadınlar, 330 kilometre yol yürüyecek.

Ağrı'da Diyarbakır'a gerçekleştirilecek olan 'Beyaz Yürüyüş' 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yürüyüş ile dünyaya PKK'nın gerçek yüzünü tanıtmak istediklerini söyleyerek, detayları da kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Sayan; "Terör örgütü PKK'nın bugüne kadar Kürtlere kan, gözyaşı ve beladan başka bir şey getirmedi. Anneler bizden daha cesur isyan ettiler şu anda Diyarbakır'da oturuyorlar ve çocuklarını teker teker alıyorlar. Anne çocuğunu alabiliyorsa Ağrı, Van, Diyarbakır ve Kars gençlerini alabilir. Biz de o anneler kadar cesur olup gençlerimizi geri alabilirsek terörün kökünü kazarız. Terörün derdi Kürt değil. Siz Kürdistan'ı vaat edin kabul etmezler. Taliban ve diğerleri gibi hepsi Amerika'nın taşeronudur. Diyarbakır annelerine destek için 22 Ağustos Pazartesi günü ben de dahil olmak üzere 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürümek istiyoruz. Terörü dünyaya afişe etmek istiyoruz. Diyeceğiz ki 'edi bese' (yeter artık)" dedi.

Kürt gençlerinin geleceğini düşünerek ve Türkiye'nin kargaşa içindeki ülkeler gibi olmasını istemedikleri için yürüyüşü yapacaklarını aktaran Sayan, şöyle konuştu:

"El ele verelim Ağrı'da yakılan ateşle birlikte terörün aşağıya doğru yuvarlandığını dosta ve düşmana gösterelim. Ağrı Dağı kadar başımız dik olacak. 'Teröre karşıyız, Kürt'üz ve Türk kardeşimle beraberiz. Bu vatan bizim, biz teröre lanet okuyoruz' diyeceğiz. O zaman gelin görün bu bölgenin tadından doyulur mu. Ağrı'nın öncülüğünde Diyarbakır annelerinin yürüyüşünü bütün dünyaya mal etmemiz lazım. Bu bir Savcı Sayan davası değildir. Bu teröre dur demenin davasıdır. Biz bu annelerin çeyreği kadar cesur olabilirsek onlar kendi çocuklarını nasıl kurtardıysa bizde kendi toprağımızı ve insanımızı bu din bilmez Allah tanımaz ve millete zulmetmekten başka düşüncesi olmayan yabancı devletlerin taşeronu olarak bizim bölgemizi parçalamak isteyen insanlara karşı büyük bir mücadele vermiş oluruz."

Yürüyüşe katılması beklenen 2 bin kişi Ağrı il sınırından yürümeye başlayacak. 330 kilometrelik yol güzergahında günlük 35 kilometre yol kat etmesi beklenirken, katılımcılara sağlık ekipleri de eşlik edecek. Geceleri ise yol durumuna göre ya KYK yurtlarında ya da uyku tulumları ile dışarıda kalınacak. 12 gün sürmesi beklenen yürüyüşte Ahlat sınırında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de Ağrılılar bir araya gelecek. Yürüyüşün sonunda ise Diyarbakır Anneleri ile bildiri okunacak.