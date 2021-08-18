Aktarmalı çete! Çifte kaçış tarifesi: 10 bin dolar...

İstanbul'da firari suçluları Mor Işık Cihazı'ndan dahi geçebilen gerçeğine birebir benzerlikte sahte pasaportlarla yurt dışına kaçıran uluslararası bir çete çökertildi. Çete üyeleri; sahte pasaportların karşılığında 10 bin dolar ücret aldıkları firari suçluları izlerini tamamen kaybettirebilmeleri için çifte sahte pasaportla aktarmalı olarak ikinci ülkelere kaçırdı. Operasyonda Mor Işık Cihazı da ele geçirildi. Çete üyelerinin; sahte pasaportları, kontrol noktalarında pasaportların okutulduğu Mor Işık Cihazı'ndan geçirerek test ettikleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti; cezaları kesinleşmiş olan ve haklarında yakalama kararları bulunan firari suçluları sahte pasaportlar ve sahte kimliklerle yurt dışına kaçıran uluslararası bir çeteyi çökertti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde çete üyelerinin kaldığı adrese baskın düzenledi. Yabancı uyruklu çete üyeleri N.M. (43) ve M.F. (32) suçüstü yakalandı. Sahte pasaport ve sahte kimliklerin hazırlandığı adreste; 35 sahte pasaport, 48 sahte kimlik, dört bin 700 boş kart, 160 boş çipli boş kart, basım cihazı, okuyucu, yazıcı, Lazer Markalama Cihazı, baskı makinesi, kaplama cihazı, Mor Işık Cihazı ve bilgisayarlar ele geçirildi. Şüphelilerin gerçeğine yakın bir şekilde hazırladıkları sahte pasaportları, kontrol noktalarında gerçek pasaportların okutulduğu Mor Işık Cihazı'ndan geçirerek test ettikleri sahte pasaport ve kimlikleri firari suçlulara 10 bin dolar karşılığında sattıkları iddia edildi.

BİNLERCE KİŞİNİN BİLGİLERİNİ KULLANDILAR



İddialara göre; sosyal medya hesapları üzerinden faaliyet yürüten uluslararası çetenin yurt dışında bulunan üyeleri; firari suçluları, izlerini tamamen kaybettirebilmeleri için çifte sahte pasaportla aktarmalı olarak ikinci ülkelere kaçırdı. Çetenin yabancı uyruklu diğer üyelerine yönelik tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Çete üyelerinin; sahte kimlik ve sahte pasaportlarda çok sayıda kişinin bilgilerini kullandıkları, sahte kimlik ile sahte pasaportlarda yurt dışına kaçırmayı planladıkları ve kaçırdıkları firari suçluların fotoğraflarını kullandıkları belirtildi. Çete üyelerinin; kişisel verilerine ulaştıkları ve bilgilerini sahte belge ve evraklarda kullandıkları binlerce kişiyi de "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında mağdur ettikleri ifade edildi. Çete üyelerinin ellerindeki teknik donanımla "Çipli Kimlik" ve pasaport dahi hazırladıkları iddia edildi. El konulan tüm suç unsurları detaylı incelemeye alındı.