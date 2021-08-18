Antik kent Patara’da ziyaretçi rekoru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 'Patara Yılı' ilan edilmişti. Pandemi nedeniyle bir sene daha uzatılarak 2021 de 'Patara Yılı' olarak kabul edildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara'da bu yıl ziyaretçi rekoru kırılıyor. Temmuz ayında 120 bin 31 kişinin ziyaret ettiği ve 2 milyon 878 bin 520 TL gelir elde edilen Patara, bu yılın ilk 7 ayındaki ziyaretçi sayısı ise 185 bin 320 kişiye ve 4 milyon 389 bin 224 TL gelire ulaştı. Patara Antik Kenti'ni geçen yılın toplamında 257 bin kişi, 2019 yılında ise 176 bin 743 kişi ziyaret etmişti. Bu yılın ilk 7 aylık rakamı, 2019 yılının toplamını geçti. Yıl sonuna kadar yoğun ziyaretçi trafiğinin devam etmesi ve 2020 rakamlarının da geçilmesi bekleniyor.

TEMMUZ AYI REKOR KIRDI

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, eski uygarlıklara ev sahipliği yapan tarihin en önemli kentleri arasında yer alan Patara'ya ilginin yoğun olduğunu söyledi. Prof. Dr. Havva İşkan Işık, temmuz ayında Patara'ya gelen ziyaretçi sayısıyla rekor kırıldığını açıkladı. Temmuz ayında 120 bin 31, ilk 7 ay içerisinde de 185 bin 320 kişinin Patara'yı ziyaret ettiğini aktaran Prof. Dr. Işık, "Bu rakamlar belki tek başına bir şey ifade etmiyor olabilir ama 2020 yılının bütüncül verilerini gördüğümüzde sayının ne kadar artmış olduğunu daha iyi anlıyoruz. Geçen sene en yoğun ayımız Ağustos'tu, o zaman bile 85 bin kişiye ulaşmıştık" dedi.

2 NOKTADA YOĞUN RESTORASYON

Bundan sonraki aylarda da ziyaretçi sayısının yoğun devam etmesinin beklendiğini belirten Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık, koronavirüse rağmen antik kentteki kazı çalışmalarına ara vermediklerini söyledi. Tepecik lokasyonunda çalışmaların devam ettiğini anlatan Işık, ayrıca 2 aynı noktada kapsamlı restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Bunların Nero Deniz Feneri ve Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf tesisi olduğunu belirten Prof. Dr. Işık, "Deniz Feneri'nde çok güzel sonuçlara ulaşıyoruz. Ön görülebilir bir zaman içerisinde bitirilebileceğini düşünüyorum. Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf tesisinde yürütülen çalışmalar var. Yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

KUM TEPELERİ ZİYARETE KAPALI

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yangınların çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Işık, Patara'da çıkabilecek yangına karşı köy sakinlerinin, gençlerin ve kazı çalışması yapan arkeologların büyük bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Işık, "Patara'nın o meşhur kum tepeleri ağustos ayı sonuna kadar ziyarete kapatıldı. Bu süreç belki biraz daha uzatılabilir. Doğasıyla kültürüyle arkeolojisiyle Patara için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Patara'ya gelmek isteyenler hem tarihi hem doğayı hem de geçmişte çok önemli isimlerin ayaklarını bastığı toprakları ziyaret etme olanaklarına sahipler" dedi.

LİKYA'NIN BAŞKENTİ; PATARA

Patara Antik Kenti, Likya Birliği'ne uzun süre başkentlik yaptı. Likya Birliği Meclisi toplantıları, Patara Antik Kenti'nde bulunan Likya Birliği Meclisi Binası'nda yapılmaktaydı. Likya Birliği yönetim biçimi, dünyanın en mükemmel cumhuriyet modeli olarak bilinir. Likya Birliği Meclisi Binası, 2010 yılında TBMM tarafından restore edildi. Patara Antik Kenti'nde en önemli kalıntılardan biri de girişteki Kent Kapısı'dır. Patara Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda elde edilen verilere göre kentin tarihi M.Ö. 6'ncı binyıla kadar uzanmaktadır ve İskender'in kuşattığı kentler arasında yer almaktadır. Roma Dönemi'nde de Likya- Pamphylia eyaletlerinin başkentliğini yapmıştır. Patara Limanı ise, çağlar boyunca Doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olmuştur. Noel Baba olarak bilinen Ortodoksların kutsal saydığı St. Nikolaos'un da doğum yeri Patara'dır.

Patara'da 33 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve Havva İşkan Işık tarafından başlatılan kazılarda bugüne kadar yüzlerce tarihi eser ortaya çıkarıldı. Bu eserlerden en önemlilerinden biri M.S. 64 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan deniz feneri. 2000 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık tarafından tespit edilen ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan fenere ait, 2 bin 500 orijinal taş bulunuyor. Dünyada ayağa kaldırılabilecek nitelikteki tek antik deniz feneri olma özelliğini taşıyan Nero Deniz Feneri'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Bunun yanında 2 yıl önce varlığı tespit edilen Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonu da Patara'da bulunuyor. Patara ile Derne arasındaki 850 kilometrelik mesafede iletişim sağlayan, 1906 yılında inşa edilmiş istasyon, 1911 yılında İtalyanlar tarafından bombalanmış. Telsiz ana istasyonu, tesisat binası, lojman binası, telsiz kulesinin tekrar ayağa kaldırılması sonrasında buradan çıkacak eserler, oluşturulacak Abdülhamit Han Telgraf ve Telsiz Müzesi'nde sergilenecek.