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Haberler Gündem Haberleri Aşısızlara yasak ve kısıtlama olacak mı? Herkes bunu merak ediyor... Aşı olmayanlara ceza gelecek mi?
Giriş Tarihi: 18.8.2021 07:16 Son Güncelleme: 18.8.2021 07:17

Aşısızlara yasak ve kısıtlama olacak mı? Herkes bunu merak ediyor... Aşı olmayanlara ceza gelecek mi?

Aşısızlara yasak ve kısıtlama olacak mı? Herkes bunu merak ediyor... Aşı olmayanlara ceza gelecek mi?

Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Bu noktada, birçok detay da merak konusu oldu. Kabine'nin gündem maddeleri arasında aşı olmayanların durumu da bulunuyor. Bilindiği üzere, bir süredir aşı yaptırmayanlara yönelik kısıtlama geleceği yönünde iddialar bulunuyor. Kabine'de birçok önemli konu görüşülecek ve kritik kararlar alınacak. Peki, aşı olmayanlara ceza gelecek mi? Aşı yaptırmayanlara yasak ya da kısıtlama var mı? İşte, detaylar

Bugün yapılması beklenen Kabine Toplantısı, Bakanların yangın ve sel bölgelerinde olması nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Bakanlar Kurulu'nun gündem maddeleri arasında birçok önemli konu bulunuyordu. Kabine'de, aşı olmayanların durumunun da masaya yatırılması bekleniyordu. Bu noktada, aşı olmayanlara ceza gelecek mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, aşı yaptırmayanlara kısıtlama var mı? Aşısızlara yasak gelir mi? Detaylar şöyle...

SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISINDA ÇOK ÖNEMLİ KARARLAR ÇIKABİLİR

Başta kovid-19 pandemisi olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan birçok konuyla ilgili alınacak kararlara ilişkin gözler kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Yangın ve sel felaketlerinin de içerisinde olduğu sıcak gündem maddeleriyle ilgili değerlendirmelerin yapılıp karara bağlanacağı Cuhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 2 Ağustos tarihinde yapılması planlanıyordu. Yangın olayları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen kabine toplantısı, Bakanların afet bölgelerinde olması nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

AŞI OLMAYANLARIN DURUMU MASADA

Bir süredir tartışmalara neden olan ve birçok farklı sesin çıktığı diğer bir konu için de gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da olacak. Bu da kovid aşısı olmayanların durumu. Bu kesime herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği bu toplantıda netleşecek.

AŞILAMA ORANINDA ARTIRMA ÇABASI

Başkan Erdoğan'ın 'zorunluluktan yana değilim' dediği aşı olmayan kitleyle ilgili aşılama oranının nasıl arttırılacağı, herhangi bir sosyal kısıtlamanın gelip gelmeyeceği de bu görüşme sonrasında karara bağlanabilir.

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Aşısızlara yasak ve kısıtlama olacak mı? Herkes bunu merak ediyor... Aşı olmayanlara ceza gelecek mi?
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