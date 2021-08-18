Son dakika 18 Ağustos koronvirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye güncel korona tablosu detayları merak konusu olarak 18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.
18 Ağustos korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel korona rakamları açıklandığında burada olacak…
VAKA SAYISI: 21 bin 692
VEFAT SAYISI: 183
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 636
VAKA SAYISI: 18 bin 163
VEFAT SAYISI: 165
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 642
VAKA SAYISI: 18 bin 847
VEFAT SAYISI: 154
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426
VAKA SAYISI: 19 bin 949
VEFAT SAYISI: 145
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364
VAKA SAYISI: 21 bin 372
VEFAT SAYISI: 157
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492
VAKA SAYISI: 22 bin 261
VEFAT SAYISI: 138
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685
VAKA SAYISI: 27 bin 356
VEFAT SAYISI: 128
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363
VAKA SAYISI: 26 bin 597
VEFAT SAYISI: 124
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954