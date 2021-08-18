Son dakika 18 Ağustos koronvirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye güncel korona tablosu detayları merak konusu olarak 18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SON DAKİKA: 18 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

18 Ağustos korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel korona rakamları açıklandığında burada olacak…