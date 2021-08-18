Bakan Derya Yanık Ayancık’ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin büyük hasara yol açtığı Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yanık'a Ayancık'ta afetin yaralarının bir an önce sarılabilmesi için yürütülen çalışmaları koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu eşlik etti.

Bakan Yanık, afetzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bugün itibariyle hizmet vermeye başlayan Sosyal Market ve diğer çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yanık ayrıca vatandaşlarla bir araya geldi.