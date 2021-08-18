Başvuranların tamamına hibe desteği

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Hibe başvuru sonuçları açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada başvuran 96 kişinin tamamına hibe desteği verileceği bildirildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "25 Haziran 2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi İlişkin Uygulama Esasları Tebliği(Tebliğ No: 2021/21)" kapsamında ilimiz genelinde 96 başvuru yapıldı. Muğla İl Proje Değerlendirme Komisyonunu ve Bakanlığımızca yapılan değerlendirme çalışmaları sonucunda, başvurusu alınan 96 kişinin tamamı hibe desteği almaya hak kazandı. Hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin listesine Müdürlüğümüz internet sitesinden (www.mugla.tarimorman.gov.tr) ulaşılabilir." ifadeleri kullanıldı.