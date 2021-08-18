HSK’dan davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Mahkeme Başkanı ile ilgili karar

Manavgat ağır ceza mahkemesi başkanı Ö.İ.'nin beraat kararı verdiği 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Tefecilik' suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan E.B. ile aynı masada yemek yediği görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kapalı mekanda sigara içtiği görülen ve içkiler ile kadınların da olduğu masanın görüntülerinin ardından HSK tarafından inceleme başlatılmıştı.