HSK’dan davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Mahkeme Başkanı ile ilgili karar

Manavgat ağır ceza mahkemesi başkanı Ö.İ.'nin beraat kararı verdiği 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Tefecilik' suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan E.B. ile aynı masada yemek yediği görüntüleri ortaya çıkmıştı. HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ., HSK ikinci dairesi tarafından açığa alındı.
Manavgat ağır ceza mahkemesi başkanı Ö.İ.'nin beraat kararı verdiği 'Suç işlemek için örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Tefecilik' suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan E.B. ile aynı masada yemek yediği görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kapalı mekanda sigara içtiği görülen ve içkiler ile kadınların da olduğu masanın görüntülerinin ardından HSK tarafından inceleme başlatılmıştı.
AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI AÇIĞA ALINDI
HSK tarafından, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında, 26 Temmuz 2021'de soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirilmişti. HSK müfettişleri konuyla ilgili ön incelemesini tamamladı. HSK İkinci Dairesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.