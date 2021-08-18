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Giriş Tarihi: 18.8.2021 16:30

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 547 düzensiz göçmen yakalandı

DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 547 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 ilçede dün yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini açıkladı.

Vali Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek" dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 547 düzensiz göçmen yakalandı
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