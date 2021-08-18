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Giriş Tarihi: 18.8.2021 16:54

İstanbul’da göçmen avı sürüyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da göçmen avı sürüyor

Afganistan’da Taliban’ın Kabile girmesiyle başlayan göçmen yoğunluğu nedeniyle istanbul’da da tedbirler alındı. İstanbul genelinde yapılan kontrollerde bir gün içinde 167’si Afganistan uyruklu 547 düzensiz göçmen yakalanarak Geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Afganistan'da Taliban'ın Kabile girmesiyle başlayan göçmen yoğunluğu nedeniyle istanbul'da da tedbirler alındı. İstanbul genelinde yapılan kontrollerde bir gün içinde 167'si Afganistan uyruklu 547 düzensiz göçmen yakalanarak Geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada İstanbul'da artan göçmen yoğunluğu ile ilgili denetimlerin sıklaştırıldığı kaydedildi. İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada "17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek.

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İstanbul’da göçmen avı sürüyor
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