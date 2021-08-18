İYİ Partili Semih Tayfur’dan kadın vatandaşa ahlaksız yanıt: Cevap hakkımı birebir uygulamalı kullanmak isterim

İYİ Parti Murat Paşa İlçe Başkanı Semih Tayfur bir sosyal medya kullancısının sorusuna edep sınırlarını aşan ifadelerle yanıt verdi. Tayfur'un kullandığı ifadeler büyük tepki çekti. İYİ Parti'nin Murat Paşa ilçe başkanı ile ilgili atacağı adım merakla bekleniyor.

"SEMİH BEY LGBT'Lİ MİSİNİZ?"

Sosyal medyada Layla Beşiroğlu isimli kadın kullanıcı, İYİ Parti Murat Paşa İlçe Başkanı Semih Tayfur'un bir paylaşımına, "Semih Bey LGBT'li misiniz?" şeklindeki soru ile katılım sağladı. Bu paylaşım sonrası olanlar oldu.

"CEVAP HAKKIMI BİREBİR UYGULAMALI OLARAK KULLANMAK İSTERİM"

Tayfur, Beşiroğlu'nun hakaret içermeyen sorusuna kimsenin beklemediği şekilde edep sınırlarını aşan ifadelerle yanıt verdi. Tayfur, "Bir kadın tanımadığı bir erkeğe sosyal medyadan böyle bir soru sorarsa cevap hakkımı birebir uygulamalı olarak kullanmak isterim. Antalya'ya gelirseniz beklerim mutlaka..." dedi.

TEPKİ YAĞDI

Tayfur'un çirkin ifadelerle bir kadını hedef almasına sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalmadı, Tayfur'a tepki yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Gerçekten edepten uzak, hayasız bir cevap... Bir de ülke yönetimine talip olacaksınız, yazıklar olsun.

Kadınlara karşı bu denli rahat konuşmak ,cesaret mi kendini bilmemezlikten mi?!!

Zorbalık bu resmen...

Çok ayıp!

İyi partili olunca böyle oluyor kimse ses çıkarmıyor.