İzmir Baba’ya son görev

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede kalp ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden "İzmir Baba" lakaplı Sancar Maruflu son yolculuğuna göz yaşları arasında uğurlandı. İzmirliler Sancar Baba'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

SUAT TAŞER'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Önceki gün kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İzmir'in simge isimlerinden olan "İzmir Baba" lakaplı Sancar Maruflu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İlk olarak merhum Maruflu için Bostanlı'da bulunan Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, siyasetçi, ekonomi, sanat ve spor camiasından isimlerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi.

İZMİRLİLER YALNIZ BIRAKMADI

Bostanlı'daki tören sonrası üzerine Türk bayrağı örtülen merhum Maruflu'nun cenazesi Bostanlı Beşikcioğlu Camii'ne getirildi. Maruflu burada kılınan ikindi namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Marufluyu son yolculuğunda İzmirliler yalnız bırakmadı. Sancar Maruflu'nun ölümü kentte büyük üzüntü yarattı.