Kuğulu Park’ta ağaç katliamı!

Kuruyan ağaçlara son anda müdahale eden Çankaya Belediyesi'nin "şok budama" ile ağaçları kereste haline getirdiği öğrenildi. Belediye ekipleri çok sayıda ağacı da kesti. Kuğulu Park'taki ağaç katliamına Ankaralılar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Çankaya Belediyesi'nin uzmanların uyarılarına aldırış etmeden Kuğulu Park'taki ağaçların kurumasını seyrettiği öğrenildi. Belediye bünyesinde çok sayıda ziraat mühendisi ve peyzaj mimarı istihdam eden Çankaya Belediyesi Kuğulu Park'taki ağaçları koruyamadı. Zaman içinde bakımsızlıktan kuruyan Kanada cinsi kavakların bakımını yapamayan ve yeni ağaç dikmeye belediye göz göre göre parkın yeşil dokusunun kaybolmasına neden oldu. 10 yıl önce gökyüzünü kaplayan kavak ağaçları birer birer kururken belediyenin son aylarda yaptığı budamalar da ağaçların kurumasına neden oldu

"KAÇ TANE AĞAÇ ÖLMÜŞ YAZIK"

Ankaralılar başkentin simge parklarından Kuğulu Parkı'nın durumuna sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Emin Yoğurtcuoğlu: "'Böyle buduyoruz ama merak etmeyin, daha gür çıkacak' diyerek koca çınarlar kabağa çevrildikten sonra Kuğulu Parkı'nın gördüğüm son hali... Kaç tane ağaç ölmüş yazık."

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal: "Evet çok bilmiş, belediyeci arkadaşlar. Bu durumu cevaplayabilirler mi bir zahmet?"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek: "Çok bilen çapsızlar. Ankara'yı kendilerine benzettiler…"

Sinan Kıvrak: "Keçi ve tavşandan sonra sırada kedi, köpek, tilki heykelleri yapışacak kurumuş ağaçlar bulundu desenize. Mansur Yavaş bugün Ankara için bir kaç heykel daha yaparsınız artık, o kadar kuru ağaç boşa gitmesin. Sayın Yavaş, ağaç ağaç ile yenilenir, heykelle değil."

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Kübra Ak: "Yazık! Ankara'nın simge yerlerinden biri olan Kuğulupark'ın bugünkü görüntüsü!"

Arzu Erkan Yüce: "Nefret ediyorum bu budama stilinden. İlk kez bu yıl mahallemizdeki ağaçlar böyle budanmadı. Gayet de sağlıklılar. Demek olabiliyormuş. Vahşi budama yöntemleri şart mı hakikaten?"

Songül Toros: "Bu nedir sayın başkan? O zaman da böyle budama olmayacağı söylenmiş, siz de 'Daha gür yeşerecek' demiştiniz. Eserinizle iftihar edin. Yazık yazık. Sürekli hayal kırıklığısınız"

Burcu: "Teşekkürler Çankaya Belediyesi. Elimizde kalmış iki güzel şeyi de yok ettiğin için. Kucaklayan yüz senelerdir bıkmadan bu ağaçların lafını ediyorum. İki de bir oraya buraya yazıyorum! Yine edeceğim! Kuğulu park bu şehrin sembolüydü! Mahvettiniz"