Kumpas iddialarına partiden ihraç

Tecavüz skandalları, parti ihraçları ve taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP
'de; bu kez de kumpas iddiası gündeme bomba gibi düştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek
'e kumpas kurarak hakkında gazetelere haber yaptırdığı iddia edilen Çanakkale
Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar
'ın eşi Cengiz Ünüvar
, partiden ihraç edildi. Çanakkale CHP'yi ayağı kaldıran olay; iddiaya göre Whatsapp yazışmalarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre Çanakkale'deki yerel haber siteleriyle iletişime geçerek bazı gazetecilerin hesabına para aktaran Ünüvar, bu gazetecileri yönlendirip Erkek ve bazı partililer aleyhinde haber yapılmasını istedi. Ünüvar'ın bir gazeteciyle yaptığı yazışma ve dekontların ortaya çıkması, kumpas iddialarını güçlendirdi. Çanakkale Belediyesi CHP'li Meclis Üyeleri, Ünüvar ailesinin partiden ihracını talep etti. CHP Genel Merkezi
yaptığı değerlendirme sonucunda Cengiz Ünüvar'ı partiden ihraç ederken, eşi Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın parti ihraç talebini reddetti.