Manisa Beydere Barajı 2022’ye hazır

GÖVDE İNŞAATI TAMAMLANDI

4 mart 2021 tarihinde gövde dolgusuna başlanan Manisa Yunusemre Beydere Barajı'nda inşaatta çalışmalar jet hızıyla sürdü ve 6 ay gibi kısa bir sürede gövde inşaatı tamamlandı. % 95 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan gölette su tutulmaya başlandı.

SULAMA SEZONUNA YETİŞECEK

Beydere Barajı'nın 2750 dekar araziye can suyu vereceğini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, " Beydere Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 400 bin m3 dolgu yaptık. Şu anda sulama şebekesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, yılsonuna kadar projeyi tamamlayarak önümüzdeki 2022 yaz sulama sezonunda barajdan tarlalara su vermek" diye konuştu.

ÇİFTÇİ DAHA ÇOK KAZANACAK

Temelden yüksekliği 41 metre olarak gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu olarak projelendirilen Yunusemre Beydere Barajı, 1 milyon 300 bin m3 su depolama kapasitesine sahip olacak. Baraj 2750 dekar araziyi can suyu ile buluştururken, bölge ekonomisine de 2021 yılı rakamları ile 6 milyon 410 bin lira ek katkı sağlayacak