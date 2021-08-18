Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 askeri personelden 2'si tutuklandı. 15'i ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde 'mahrem imam' olarak sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, faaliyet gösterdikleri illerde kendilerine bağlı olarak faaliyet yürüten askeri personeller ile ankesörlü hatlardan irtibat kurdukları belirlendi.

Mahrem imamlar ile irtibat kurdukları tespit edilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman çavuş, 1 açıkta uzman çavuş, 1 ihraç binbaşı ve 3 ilişiği kesilen askeri öğrenci olmak üzere 17 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9 Ağustos tarihinde Mersin merkezli olarak Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan, Şırnak, Edirne, Balıkesir ve Yalova'da düzenlediği operasyonlarda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 17 kişiden, 2'si tutuklanırken, 15'i 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.