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Giriş Tarihi: 19.8.2021 00:14 Son Güncelleme: 19.8.2021 00:19

MSB duyurdu! Tahliyeler yeniden başladı

MSB duyurdu! Tahliyeler yeniden başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyelerin yeniden başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Türk vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiriyor."

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MSB duyurdu! Tahliyeler yeniden başladı
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