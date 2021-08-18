Mucizenin adı Can!

Oto boyacısı Can Çevirgen (17) anne ve babası boşanınca, babası Ersin Çevirgen
(43) ve kardeşi Emir Çevirgen
(13) ile birlikte Kastamonu
Bozkurt'taki babaanne ve dedesinin yanına taşındı. Sel günü yaşadıkları iki katlı evin tamamı su doldu. Ersin Çevirgen, küçük oğlu Emir, babaanne Asiye Çevirgen
(76) ve dede Erdoğan Çevirgen
(78) azgın sel sularından kurtuluş yolu bulmayarak hayatlarını kaybetti. 17 yaşındaki Can ise odasında yakalandığı sulardan çatıya doğru yüzerek kurtuldu. İşte mucize kurtuluşun kahramanı Can'ın SABAH'a anlattıkları: Babam telefonla aradı. 'Sel uyarısı var, acil eve gel' dedi. Eve girmeden önce babamın arabasını güvenli bir yere çekmek için arabaya bindim. Tam çalıştırırken birden su baskını oldu ve kendimi dışarı atmamla sel sularının o basınçla beni evin kapısına vurması bir oldu. Babam, kardeşim, babaannem ve dedem oradaydı. Ben de kendi odama geçtiğim sırada birden sel suları camlardan içeri girmeye başladı. Çok kısa bir süre içinde de tavana kadar su doldu. Evin penceresinden çıkarak ikinci kata kadar yüzdüm. Daha sonra da evin içinden çatıya çıktım. AFAD beni kurtardıgında babamın, kardeşimin, babaannemin ve dedemin evden çıkamadığın ve boğularak öldüklerini öğrendim. Keşke onlarla helalleşmek için bir fırsatım olsaydı. Babamı, kardeşimi, babaannemi ve dedemi kurtarmak için çabaladım ama evin kapılarını açamadım. Biz nereye gitsek hep birlikte giderdik, hiç ayrılmazdık. Ama bu felaket bizi ayırdı" diye konuştu.
BABAMIN ÇOK SEVDİĞİ MOTOSİKLETİ DE GİTTİ
İstanbul
'dan 10 yıl önce anne ve babamın boşanmasıyla taşındık. Bizlerle babaannem ilgilendi ve bugünlere kadar getirdi. Babam motosikletleri çok severdi. Kırmızı bir motosikleti vardı. Babamdan kalan tek şey de sel sularına kapılıp gitti.
YANGINDAN SELE KOŞTULAR
ANDA Arama- Kurtarma ekibi sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren faaliyetlerini yürütüyor. Orman yangınlarının olduğu Antalya
ve Muğla
'dan direkt geçiş yaparak sel bölgesine gelen ekip canla başla çalışıyor. Ekipten Mahmut Bayar, "Sırtımda yangından kalma yanıklarım halen duruyor" derken Kübra Varlı ise, "Muğla'da yağmur duası ederken Kastamonu'daki sele koştuk" dedi.
ÜÇÜZLERDEN KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR
KASTAMONU Bozkurt'ta sel suları nedeniyle oturdukları binadan çıkamayan 17 yaşındaki üçüzler Beyza, Ceyda ve Derya Binkaat, uzun süre çatıda bekledikten sonra 2'nci kata inip iş makinesinin kepçesi ile kurtarıldı. Derya Binkaat, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşımından çok etkilendiklerini anlatarak, "Bizi kepçeyle aldıktan sonra korkudan titriyordum. Ağabey bana teselli verdi; 'korkma kızım, korkma yavrum' dedi. 'Sanki lunaparktaymış gibi hissedin' dedi. Bizi orada motive ettiler. Altımız dere gibiydi ve onlar da ölebilirdi. Bizim için canlarını hiçe saydılar. O ağabeylere çok teşekkür etmek istiyoruz" dedi.
ÖLÇER APARTMANI'NIN MÜTEAHHİDİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI
KASTAMONU Bozkurt'ta sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındığı bildirildi. Bulut YAMANDAĞ
NEGRO GÖREV BAŞINDA
KASTAMONU'DA kayıpların aranmasına devam ederken çalışmalara en büyük desteği Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'ndan ödüllü 'Negro' veriyor. Aldığı özel eğitimlerle suyun altında 5 metre derinlikte bile görev yapabilen Negro, yıkılan Ölçer Apartmanı'nın enkazındaki arama çalışmalarında Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray ile Yücel çiftinin ikizlerinden İclal'in de aralarında bulunduğu 10 vatandaşımızın cansız bedenlerini tespit etti.
CAN KAYBI 78'YE YÜKSELDİ
AFAD Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 kişi olmak üzere sel felaketinde ölenlerin sayısını 77 olarak açıkladı. Açıklamada "Vefat edenlerden 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34'tür" denildi. Bozkurt'ta ölen Gülsüm Toprak'ın (62) cenazesi Bozkurt Merkez Mezarlığı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sinop Ayancık'ta hayatını kaybeden Mehmet Demircan da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı cenaze namazının ardından Zaviye köyünde defnedildi. AFAD'ın yardım kampanyasına 425 bin 256 kişinin SMS gönderdiği, taahhütlerle toplam bağışın 131 milyon liraya ulaştı açıklandı. Bozkurt'ta kaymakamlık görevinde değişikliğe gidildi. Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya'nın yerine Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı atandı.
CENGİZ HOLDİNG'DEN AFAD'A 5 MİLYON DOLAR BAĞIŞ
CENGİZ Holding, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından ve Batı Karadeniz bölgesini önemli ölçüde etkileyen sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 5 milyon dolar bağışta bulundu. Cengiz Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin 5 milyon dolar bağışta bulunduğu AFAD, kurulduğu 2009 yılından bu yana pek çok gönüllüsüyle birlikte Türkiye'de yaşanan büyük deprem, yangın, sel gibi afetlere müdahale ederek, deprem sonrası yürüttüğü iyileştirme çalışmalarıyla afetzede vatandaşların yaralarını sarıyor. Holdingin yangın ve sel felaketlerinden etkilenmiş bölgelerin halkına ve bu bölgelerin ıslahı için yürütülecek çalışmalara desteğinin devam edeceği bildirildi. AA