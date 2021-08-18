Mucizenin adı Can!

Giriş Tarihi: 18.8.2021

Can Çevirgen, babasının ‘Sel uyarısı var, acil gel’ sözüyle gitiği evinde tavana kadar dolan sel sularıyla karşılaştı. Verdiği mücadele babası, kardeşi, babaanne ve dedesini kurtarmaya yetmedi. Yüzerek ulaştığı evin çatısından çıkan genç: Keşke ailemle helalleşme fırsatım olsaydı