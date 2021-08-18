Nereden nereye

17 Ağustos 1999 depreminin ardından ortaya çıkan tabloda hükümet de enkaz altında kalmıştı. Depremzedeler, kendilerini kurtaracak devleti beklerken "Devlet nerede?" haykırışları tükenen umutlar arasında kaybolmuştu. Yalova, Sakarya ve İzmit'in ilçelerine üçüncü günden sonra ulaşılabildi. Deprem için toplanan yardım paralarının memur ve işçi maaşlarını ödemek için kullanıldığının ortaya çıkması ne kadar aciz duruma düşüldüğünü göstermişti. Ancak devlet 22 yılda çok değişti ve bugün yaşanan felaketler karşısında gücünü göstererek farkını ortaya koydu.