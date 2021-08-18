Nereden nereye

17 Ağustos 1999 depreminin ardından ortaya çıkan tabloda hükümet de enkaz altında kalmıştı. Depremzedeler, kendilerini kurtaracak devleti beklerken "Devlet nerede?" haykırışları tükenen umutlar arasında kaybolmuştu. Yalova, Sakarya ve İzmit'in ilçelerine üçüncü günden sonra ulaşılabildi. Deprem için toplanan yardım paralarının memur ve işçi maaşlarını ödemek için kullanıldığının ortaya çıkması ne kadar aciz duruma düşüldüğünü göstermişti. Ancak devlet 22 yılda çok değişti ve bugün yaşanan felaketler karşısında gücünü göstererek farkını ortaya koydu.
1999 MARMARA DEPREMİ
KENTLER JET HIZIYLA AYAĞA KALDIRILDI
Geçmişte deprem yardımıyla memur maaşların ödendiği, yardımların günlerce ulaşamadığı, mağdurların sokaklarda yattığı Türkiye'de bugün meydana gelen her afetin yarası, artık günler içerisinde sarılıyor. Van'dan Bingöl'e Elazığ'dan İzmir'e, Antalya'dan Kastamonu'ya kadar afetin vurduğu her şehirde devletin tüm imkânları, milletin hizmetine sunuldu.
Yaşadığı büyük depremler sonrası 'Ayağa kalkamaz, bitti' denilen kentler milyarlarca liralık yardımlar ve konut projeleriyle hızla yeniden ayağa kaldırıldı. Van'a bir yıl içinde tam 25 bin konut inşa edildi. 1000 afet konutu 6 ayda tamamladığı mağdurlara teslim edildi.
2021 KARADENİZ SELİ
İzmir'de TOKİ 3 bin 500 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Türkiye'yi kavuran 53 ildeki 270 orman yangını devletin bütün kurumlarının koordineli ve başarılı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınların ilk gününden itibaren ilgili bakanlar olmak üzere devletin yetkili organları adeta seferber oldu. AFAD ve KIZILAY gibi kuruluşlar afet bölgelerinde afetzedelerin yaralarını sardı. Yangın mağdurlarının zararları günler içinde karşılandı.