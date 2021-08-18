Ödüllü kahraman Negro sel bölgesinde! Ölçer Apartmanından çıkarılan ikizleri Negro buldu

Aldığı eğitimlerle 5 metre suyun altında bulunan cesetleri tespit eden Negro, Ölçer Apartmanının enkazındaki arama çalışmalarında Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray ile Yücel çiftinin ikizlerinden İclal'in cansız bedenin bulunmasını sağladı.

Negro sel felaketinin yaşandığı bölgede suyun altında bulunan toplam 8 kişinin cenazesine ulaşılmasını sağladı.

11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda evin su ve balçık altında kaldığı, binaların yıkıldığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütüyor. Çalışmalara çeşitli kurumlara ait arama kurtarma ve kadavra köpekleri de katılıyor.





Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait 'Negro' ismindeki kadavra köpeği özel olarak yetiştiridi. Diğer kadavra köpeklerinden ayıran en önemli özelliği ise suyun içinde olan cesedin kokusunu bile alabiliyor olması.

Malinois cinsi 3 yaşındaki 'Negro' 5 metreye kadar tepki veriyor. Negro Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde baraj suyuna kapılarak kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nun cansız bedenini de suyun içerisinde bulmuştu.

İKİZLERDEN KEREM ALİ, AYŞE MİRAY VE İCLAL'İ BULDU



Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt İlçesine getirilen kadavra köpeği Negro, arama kurtarma ekibi ile birlikte alan çalışmasına başladı. Sel sularının yıktığı 8 katlı Ölçer Apartmanında 20 kişi kaybolmuştu.

Arama kurtarma ekipleri enkazda yaptıkları aramada sadece bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Arama kurtarma ekibine desteğe gelen Negro, apartmanın dere yatağındaki suya yıkılan kısımda yaptığı aramada İzzet-Reyhan Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray ile Ramazan-Arzu Yücel çiftinin ikizlerinden İclal'in suyun içinde olduğunu gösteren tepki verdi.

Negro'nun tepki verdiği yerde arama kurtarma ekipleri 3 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Apartmanın bulunduğu dere yatağında çalışmaya devam eden Negro 2 kişinin daha izini tepki vererek onların da çıkarılması sağladı.



Negro başka bir bölgede bulunan Trend Bozkurt Apartmanında yaklaşık 3 metre su dolu binada ceset olduğuna tepki vererek bir kadın, 2 çocuğun bulunmasını sağladı.