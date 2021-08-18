Sosyal medyada PKK terörüne 6 gözaltı

Ankara'da PKK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan ve örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan'ı sahiplenerek örgütü diri tutma gayreti içinde olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK- YPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir kitlenin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, herkesin ulaşabileceği sosyal medya platformu üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan 7 kişi tespit edildi. Ankara Emniyeti Terör Şubesinin yaptığı çalışma sonrasında terör örgütünü destekleyici, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere örgüt mensuplarını sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel ve diri tutma gayreti içerisinde bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin arandığı öğrenildi.