Şanlıurfa’da terör operasyonu 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütüyle ilgisi olan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Terörle mücadele ekiplerince, geçmiş dönemde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde yer almış ve faaliyet göstermiş olduklarına dair haklarında bilgi bulunan şahıslara yönelik operasyon gerçekleşti. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere sevk edildi. 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.