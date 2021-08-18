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Giriş Tarihi: 18.8.2021 16:40

Şanlıurfa'da terör operasyonu 3 kişi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da terör operasyonu 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçmiş dönemde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütüyle ilgisi olan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Terörle mücadele ekiplerince, geçmiş dönemde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde yer almış ve faaliyet göstermiş olduklarına dair haklarında bilgi bulunan şahıslara yönelik operasyon gerçekleşti. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere sevk edildi. 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa'da terör operasyonu 3 kişi tutuklandı
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