Şehidin son sözleri ortaya çıktı ‘Davet var arşta iftara’

Irak
'ın kuzeyinde 26 Nisan'da PKK'ya yönelik operasyonda Nirvaseytü Üs Bölgesi
'nde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 27 yaşındaki Piyade Teğmen Mehmet Kıvık
şehit düştü. Kıvık'ın silah arkadaşı Teğmen Samed Poyraz şehidin 4 yıllık hatırasını yazdığı 'Oysa ben tüm gökyüzüydüm' isimli romanda ölümsüzleştirdi. Teğmen Poyraz, kitap basılır basılmaz İzmir
'e gelerek şehidin ailesini ziyaret etti. Kitapta Kıvık'ın operasyon sırasında şehit olmadan dakikalar önce Ahmet isimli uzman çavuş arasında geçen son konuşma yer aldı. Mehmet Kıvık Teğmen'in yanına gelen Ahmet isimli Uzman Çavuş, "Komutanım bilirsiniz benim gözler şahin gibidir. Ön tarafa ben destek olayım. Siz yoruldunuz" dedi. Mehmet Kıvık sol eliyle Ahmet'in sırtına dokundu ve 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara. Dön sen hadi yerine hadi" deyip dedektör kullanan uzman çavuşun önüne geçti. Ahmet bu duruma anlam veremedi ancak 'Emredersiniz komutanım' deyip yerine döndü. Ahmet isimli uzman çavuş içinden, 'Niyetli herhalde. Mübarek
ay ne de olsa' deyip içindeki kuşkuları bastırdı. Kitap subayların oluşturduğu fonla maddi durumu yetersiz olan herkese hediye olarak da veriliyor.