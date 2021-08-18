Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların dünkü bölümünde 9 terörist öldürüldü. Böylece son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi. Pençe-Yıldırım harekâtının sürdüğü Metina Vadisi
'nde, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa
, Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer
, Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan
'ın kanı yerde kalmadı. Saldırıyı yapan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda Metina Vadisi bölgesinde yerleri tespit edilen kalabalık terörist grup bir süre takibe alındı. Önceki gün SİHA ile yapılan hava harekâtında, saldırıyı düzenlediği belirlenen 8 terörist etkisiz hale getirilirken, dün 2 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerin kanı 24 saat geçmeden yerde bırakılmadı.
Diğer taraftan Şırnak
-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya
bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı
koordinesinde, Hava Kuvvetleri
desteğinde 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.
Operasyonlar kapsamında Suriye
'nin kuzeyinde de operasyonlar düzenlendi. Fırat Kalkanı
bölgesinde 2, Zeytin Dalı
bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi.
Ağrı
'nın Diyadin
ilçesinde de 1 terör örgütü PKK mensubunun silah ve malzemeleri ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.