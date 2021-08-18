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Giriş Tarihi: 18.8.2021 09:17 Son Güncelleme: 18.8.2021 09:39

SON DAKİKA: ABD'den 'Göçmen Anlaşması İddiası' ile ilgili flaş açıklama

SON DAKİKA: ABD’den ’Göçmen Anlaşması İddiası’ ile ilgili flaş açıklama

SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında göçmen anlaşması olduğuna dair iddiayı temelsiz olarak niteledi. ABD'den gelen açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iddiası daha çürümüş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki büyükelçiliği aracaılığı ile bir açıklama yayınladı. 'Erdoğan ile Biden arasında göçmen anlaşması yapıldı' iddiası ile ilgili yapılan bilgilendirmede, iddialar temelsiz olarak nitelendirildi.

"ERDOĞAN İLE BİDEN ANLAŞTI İDDİASI TEMELSİZDİR"

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir anlaşma veya pazarlık yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN İLE BİDEN ANLAŞTI İDDİASI TEMELSİZDİR"

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir anlaşma veya pazarlık yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti hedef almıştı.

Afganistan'da yaşananlar ile ilgili değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye ile ABD'nin 'Göçmen Anlaşması' yaptığını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor. Erdoğan, Biden ile görüşmesinde Afganların gelmesini kabul ettiler. Bunu uzun süre gizlediler. Sonra ABD yetkilisi açıklama yaptı. 1 milyon Afgan Türkiye'ye gelecek aralarından seçip alacaklar, kalanı burada kalacak. Köleliği parayla mı yapacaksın? Devletin saygınlığını parayla mı satacaksın?

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

AK Parti, 'Göçmen Anlaşması' iddiasını yalanlamıştı. Bir açıklama da ABD'den geldi. ABD tarafından yapılan açıklama ile Kılıçdaoğlu'nun iddiası bir kez daha çürütülmüş oldu.

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SON DAKİKA: ABD'den 'Göçmen Anlaşması İddiası' ile ilgili flaş açıklama
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