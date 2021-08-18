SON DAKİKA: ABD’den ’Göçmen Anlaşması İddiası’ ile ilgili flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki büyükelçiliği aracaılığı ile bir açıklama yayınladı. 'Erdoğan ile Biden arasında göçmen anlaşması yapıldı' iddiası ile ilgili yapılan bilgilendirmede, iddialar temelsiz olarak nitelendirildi.

"ERDOĞAN İLE BİDEN ANLAŞTI İDDİASI TEMELSİZDİR"

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir anlaşma veya pazarlık yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN İLE BİDEN ANLAŞTI İDDİASI TEMELSİZDİR"

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir anlaşma veya pazarlık yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti hedef almıştı.

Afganistan'da yaşananlar ile ilgili değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye ile ABD'nin 'Göçmen Anlaşması' yaptığını öne sürmüştü.