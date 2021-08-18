SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: FETÖ’nün Etiyopya’daki tüm okulları Maarif Vakfı’na devredildi

"Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Bu ilişkilerin temeli 1896 yılında Sultan 2. Abdulhamid devrinde atılmıştı. Bugün Etiyopya ile dostluk temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Önemli projelere imza atıyoruz. Etiyopya'da ata yadigarı bir çok eser bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
"ETİYOPYA'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI 2.5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI"
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik. Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır." dedi.
"ETiYOPYA'NIN HUZURU VE BARIŞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"
Başkan Erdoğan, görüşmelerde bölgesel ve uluslararası ilişkilerin de ele alındığını belirterek, "Etiyopya'nın barış ve huzuru bizim için önemlidir. (Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafı)
Başkan Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildi | Video
Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Etiyopya ile ilişkilere yeni bir ivme kazandırdık. Etiyopya'da müşterek mazimizin ve dostluğumuzun nişanesi olan birçok ata yadigarı eser mevcuttur." ifadelerini kullandı.
FETÖ'NÜN ETİYOPYA'DAKİ OKULLARI TÜRKİYE'YE DEVREDİLDİ
Başkan Erdoğan, konuşmasına son verirken, FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının Maarif Vakfı'na devredildiğini kamuoyu ile paylaştı.
"TÜRKİYE, KÜRESEL İLİŞKİLERE ŞEKİL VEREN BİR ÜLKE"
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke. Etiyopya ,Türkiye ile dostluğunu son derece önemli olarak değerlendiriyor. Türkiye stratejik konumu nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve küresel ilişkilere şekil veren bir ülke. Bugün modern Türkiye ulusal anlamda bir model teşkil ediyor ve milli kalkınma için bir örnek teşkil ediyor. Bütün bunlar kendi halkının çıkarlarıyla tanımlanıyor. Bu nedenle başarılı, dinamik ve sağlam bir ekonomi geliştirmiş bir ülke. Yatırım için olumlu ortam yaratmaya, Türk yatırımcıları beklemeye devam edeceğiz."