Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan kentsel dönüşüm açıklaması

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Erdoğan, "2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşım ile şu bilgileri verdi:
81 il 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştiriyoruz.
Deprem dönüşümü yapılan konutların 100 bini İstanbul'da bulunuyor.
Yatırım değerleri 90 milyar TL'yi buluyor.
Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla hem şehirlerimize nefes aldırıyor, hem de olası afet durumunda kullanılacak toplanma alanları oluşturuyoruz.
ÜLKEMİZDEKİ BİNALARIN YÜZDE 55'İNİ GÜVENLİ HALE GETİRDİK
Bugüne kadar 2.5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutu tamamladık. 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. TOKİ konutlarımızla yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik. 150 bin yeni sosyal konutun çalışmalarına devam ediyoruz.
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 18, 2021
2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz. pic.twitter.com/gMyCq85i1J