Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan kentsel dönüşüm açıklaması

Başkan Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşım ile şu bilgileri verdi:

81 il 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştiriyoruz.

Deprem dönüşümü yapılan konutların 100 bini İstanbul'da bulunuyor.

Yatırım değerleri 90 milyar TL'yi buluyor.

Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla hem şehirlerimize nefes aldırıyor, hem de olası afet durumunda kullanılacak toplanma alanları oluşturuyoruz.