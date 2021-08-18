Son dakika haberleri: Meteoroloji’den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 19°C, 36°C

Az bulutlu

ERZURUM 12°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KARS 11°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 16°C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık