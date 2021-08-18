Terör örgütü üyesi, polisin ikna çabasıyla teslim oldu

Suriye'de PKK terör örgütü üyesi olarak faaliyet gösteren 35 yaşındaki A.E., Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çabalarıyla teslim oldu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla Aile ve Birey Görüşmeleri yapıldığı bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından yapılan aile görüşmeleri sonucunda, PKK terör örgütü safhasında iken teslim olması yönünde ikna edilen Suriye'de faaliyet gösteren 35 yaşındaki A.E. isimli terör örgütü mensubunun teslim olmasının sağlandığı ifade edildi.

Ailesiyle bir araya gelen örgüt mensubu, annesinin elini öpüp, kardeşi ile kucaklaştı. Teslim olan örgüt mensubu ve aile, emniyet mensuplarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.