Türkiye’den Afganistan’da dünyaya insanlık dersi: Batılı devletler içki ve köpekleri tercih etti

Afganıstan'ın başkenti Kabil'in 15 Ağustos gecesi Taliban'ın eline geçmesiyle başlayan kaçış kaosu sürerken, Türkiye bir kez daha dünyaya tahliye dersi verdi. Güncel Afgan sinemasının önemli isimlerinden Sahraa Karimi, Türkiye'nin yardımıyla Afganistan'dan tahliye edildi.
Afgan film yapımcısı ve yönetmen Karimi de başta sinema sektörü olmak üzere tüm dünyaya seslenerek yardım istemişti. Türkiye'den önceki gün giden THY'ye ait tahliye uçağı ile Türkiye'ye gelen 324 yolcu arasında Karimi'nin de olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanarak ülkesindeki gelişmeleri dünyaya duyuran ve destek isteyen Karimi, paylaşımında Türkiye ve Ukrayna'nın, Kabil'den çıkmasına yardım ettiğini açıkladı ve Afganistan dışına çıktığını aktarırken kendisine yardımcı olan Türkiye, Ukrayna ve Slovakya'ya teşekkür etti. Kendisiyle birlikte 11 kişinin kurtarıldığını belirten Karimi, güvende olduğunu duyurdu. Karimi, hafta sonu boyunca binlerce kişinin Taliban'dan kaçmaya çalışırken mahsur kaldığı Kabil Havaalanı ve bölgedeki görüntüleri paylaşarak dünyayı desteğe çağırmıştı.
'DÜNYA NEDEN SESSİZ'
Karimi, "Size kırık bir kalple ve güzel insanlarımı, özellikle film yapımcılarını Taliban'dan korumak için bana katılabileceğinize dair derin bir umutla yazıyorum. Bu bir insani kriz ve dünya buna karşı sessiz... Ben ve diğer film yapımcıları hedef listelerinde" demişti.
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