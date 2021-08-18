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Giriş Tarihi: 18.8.2021 14:03

Van'daki patlamayla ilgili bir kişi tutuklandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’daki patlamayla ilgili bir kişi tutuklandı

Van'ın Çatak ilçesinde 8 Ağustos tarihinde meydana gelen el yapımı patlayıcının patlatılması ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

Olay 8 Ağustos tarihinde Van'ın Çatak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatak ilçesinin Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kıyıcak Mahallesi'nde PKK'lılar tarafından yol üzerinde, uzaktan komutalı olduğu değerlendirilen el yapımı patlayıcının patlatılması ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van'daki patlamayla ilgili bir kişi tutuklandı
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