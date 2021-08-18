Van’daki patlamayla ilgili bir kişi tutuklandı

Olay 8 Ağustos tarihinde Van'ın Çatak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatak ilçesinin Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kıyıcak Mahallesi'nde PKK'lılar tarafından yol üzerinde, uzaktan komutalı olduğu değerlendirilen el yapımı patlayıcının patlatılması ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.