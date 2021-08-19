Aşının mucidi Uğur Şahin’den dikkat çeken açıklamalar: Yeni varyantlara karşı geliştiriyoruz, 72 saatte etki gösteriyor...

AŞININ MUHAFAZA VE KULLANIM SÜRESİ UZADI

Aşının üretim ve muhafazası konusunda da çalışmaları olduğuna değinen Şahin, şunları söyledi: "Aşıyı ürettiğimizde 18 derecede muhafaza edilmesi ve 4 hafta gibi kısa sürede de kullanılması gerekiyordu. Şimdi aşının hem muhafaza derecesinin düşürülmesi hem de kullanım süresinin uzatılması için çalışmalar yaptık. Mevcut şartlarda Covid-19'un yeni versiyonlarına karşı da aşı geliştirmeye çalışıyoruz. BioNtech şirketinin araştırma ve üretim aşamalarında yüzlerce çalışanımızla tıp tarihinde de kısa sayılacak bir sürede, yüzlerce soruya cevap olacak sonuçlar elde ettik. Covid-19'a karşı mücadelede etkili olan aşıyı bulduk."

GÜÇLENDİRİCİ AŞI YARARLI OLABİLİR

İki doz aşı vurulan kişilere güçlendirici aşıların yapılmasını yararlı bulduğunu ve 2022 yılında bütün insanların aşı olmasını ümit ettiğini belirten Şahin, şöyle devam etti: "Güçlendirici aşılar bana göre yararlıdır. Sadece Kovid aşısı için değil bütün aşılarda da güçlendirici kullanmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Bu alanda da çok sayıda araştırma yapıldı, makaleler yayınlandı."