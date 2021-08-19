Aşure günü tüm yurtta idrak edildi

Aşure
günü yurt
genelinde
ikramlarla
idrak edildi.
Yurdun pek
çok yerinde
ise Kerbela
şehitleri
gözyaşlarıyla
anıldı. İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, "Kerbela acısı acımızdır"
dedi
İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu
'nun Bozkurt
ilçesinde aşure dağıttı. Bakan
Soylu, EGM'nin mobil mutfağında
yapılan aşureden vatandaşlara
ikram ederek, onlarla
sohbet etti.
Küçükçekmece
'de
"Evrensel Aşura Matem
Merasimi" düzenlendi.
Bağcılar
'da 20
bin kap aşure ikram
edildi.
Fatih
Kocamustafapaşa'daki
Sümbül Efendi
Merkez Tekke
Ocağı'nda da aşure
ikramı yapıldı.
Iğdır
'da camilerde bir
araya gelen gruplar, siyah elbiseler
giyerek kent merkezindeki
etkinlik alanına yürüdü.
Ağrı
'da da katılımcılar
sinezenler eşliğinde sinelerine
vurarak gözyaşı döktü.
Kars'ta 10 bin kişinin
katıldığı yürüyüş, Faikbey,
GAMP üzerinden İnönü
Caddesi'nden devam etti.-