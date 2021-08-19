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Giriş Tarihi: 19.8.2021 22:17 Son Güncelleme: 19.8.2021 22:24

Bakan Soylu, afet destek hesaplarına yapılan bağış miktarını paylaştı

AA
Bakan Soylu, afet destek hesaplarına yapılan bağış miktarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığ paylaşımda, toplam bağışların 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı.

"MİLLETİMİZİN ŞİFRESİ, BİRLİĞİDİR"

AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve avro olarak yapılan toplam bağışların 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Milletimizin şifresi, birliğidir. Bu millet, büyük millet." ifadelerini kullandı.

Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin lira destek olduğunu hatırlattı.

Açıklamada, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunulabileceği kaydedildi.

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Bakan Soylu, afet destek hesaplarına yapılan bağış miktarını paylaştı
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