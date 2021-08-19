Bakan Soylu, afet destek hesaplarına yapılan bağış miktarını paylaştı

"MİLLETİMİZİN ŞİFRESİ, BİRLİĞİDİR"

AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve avro olarak yapılan toplam bağışların 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Milletimizin şifresi, birliğidir. Bu millet, büyük millet." ifadelerini kullandı.